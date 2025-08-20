Не само в Миконос и Санторини, всички летища в Гърция отчитат засилен трафик през летните месеци

© Освен Миконос и Санторини, останалите 14 регионални летища, управлявани от транспортната компания Fraport, отбелязаха продължаващ ръст на трафика, макар и с по-бавен темп, отколкото през 2024 г., пише Kathimerini.



На Родос международният трафик през юли се е увеличил с 1,5% спрямо юли 2024 г. до 1,164 милиона пътници, като общият трафик е нараснал с 1,26 милиона, което е увеличение с 1,7%. През първите седем месеца на 2025 г. международният трафик (3,166 милиона) се е увеличил с 1,1%, а общият трафик (3,685 милиона) е нараснал с 1,8%.



На летище Ханя, на остров Крит, международният трафик през юли достигна 645 669, което е с 3,9% повече спрямо юли 2024 г., а общият трафик възлезе на 748 944 (+4,7%). През януари-юли 2025 г. общият трафик (2,203 милиона) се е увеличил с 4,1%, от които 1 665 са международни.



На Корфу международният трафик е бил 868 532 през юли (ръст от 3,5%) и 2,116 милиона от началото на 2025 г. (ръст от 4,5%).



Фрапорт заяви, че оборотът му за първото полугодие е нараснал със 7% до 215,1 милиона евро. Печалбата преди лихви, данъци и амортизация на активите е била 78,5 милиона евро, което е спад от 102,9 милиона евро през първата половина на 2024 г. Вътрешният трафик е намалял с 0,4% до 3,4 милиона пътници, а международният е нараснал с 2,8% до 9,5 милиона.