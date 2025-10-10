ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Не трябва да се мързелува, безделието утре е голям грях
Какво трябва и не трябва да правите утре, 11 октомври?
Според народното поверие, на 11 октомври не бива да се мързелува: безделието се смята за голям грях, защото Свети Филип винаги е бил неуморен в работата си. Къщата трябва да се поддържа в ред - безредието носи загуби, включително финансови. Затова, ако домът ви е мръсен и неподреден, задължително го подредете и почистете на този ден.
Внимавайте с остри предмети, за да не се нараните. И всички планирани задачи е по-добре да се изпълнят на този ден, защото ако се отложат, ще станат много по-трудни за изпълнение или може изобщо да не бъдат изпълнени.
Към свети Теофан вярващите се обръщат в молитва с молба за укрепване на тялото и душата, както и за защита от всяко зло. Вярващите се обръщат към апостол Филип, когато са изправени пред трудни или объркващи житейски ситуации.
История на празника
Филип е бил родом от Витсаида, град на брега на Галилейското езеро. Той е един от първите ученици на Исус: Евангелието от Йоан (1:43–45) казва, че Исус лично го е призовал и той веднага Го е последвал. Известно е, че Филип е бил познат на апостол Натанаил (Вартоломей) и го е поканил при Христос: "Намерихме Този, за Когото писа Моисей в Закона и Пророците“ (Йоан 1:45).
Филип участвал в чудесата и ученията на Исус. В Йоан 6:5–7 той е споменат по време на чудотворното нахранване на петте хиляди души: Исус го попитал откъде да купи хляб за хората.
След Възнесението на Исус апостолите се разпръснали, за да проповядват Евангелието. Традиционно се смята, че Филип е проповядвал във Фригия, Финикия, Самария и вероятно в Гърция и Мала Азия. Мисионерската му дейност е била съсредоточена върху разпространението на християнството сред евреи и езичници. Според преданието Филип е извършил много чудеса, включително изцеление на болни и изгонване на демони. Филип е разпнат на кръст, оставайки верен на Христос докрай.
Свети монах Теофан, епископ Никейски е роден в Йерусалим в семейство на благочестиви християни. Заедно с по-големия си брат Теодор, известен като Теодор Надписник, той получава задълбочено образование, включително изучаване на философия. Търсейки по-дълбоко познание за Бога, братята постъпват в Лаврата на Свети Сава Осветени в Палестина, където дават монашески обети. По-късно Теофан е ръкоположен за презвитер.
По време на управлението на император Лъв V Арменец (813–820), който активно подкрепял иконоборческата ерес, Йерусалимският патриарх изпратил братята в Константинопол, за да защитават православното учение. Там те открито се обявили в защита на почитането на светите икони. В отговор на позицията им императорът наредил братята да бъдат бичувани и изпратени в изгнание. По-специално, на лицето на Теофан били написани обидни стихове с нажежени игли, което му дало прякора "Начертаният“.
След възстановяването на иконопочитанието през 843 г. Теофан се завръща от изгнание и е избран за епископ на Никея. Той активно допринася за развитието на църковната химнография, като написва около 150 канона, сред които се откроява канонът в защита на светите икони. Неговите произведения стават важна част от православния литургичен живот.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Предприеха нови мерки за овладяване на ситуацията в Русенско
22:38 / 09.10.2025
Евакуираха село Николово, активират системата BG- Alert
13:13 / 09.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: