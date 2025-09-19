Неизлечима болест на сина е причината за тройното самоубийство край Сливница?

© Неизлечима болест на 26-годишния е причината за тройното самоубийство, станало край София. Диагнозата и неизбежния летален изход на момчето били потвърдени от медици преди 2 дни. Затова тази сутрин семейството - детето и двамата родители, изпратили видео до свои близки, в което обявили намерението си да се самоубият, пишат "24 часа".



Роднините подали сигнал в МВР. Оттам са били предприети необходимите издирвателни действия, при които е посетен техният дом и са обиколени различни местности в и около град Сливница.