Жена е получила некроза на носа след естетична процедура с филър, извършена от лекаря в Дупница, при който друга пациентка е отишла за естетична процедура, след което е починала. Случаят вече е в съда, а адвокатът на пострадалата предупреждава за сериозни рискове при подобни интервенции и липсата на достатъчен контрол в сектора.По думите на адвокат Мартин Костов жената е потърсила специалист, след като видяла реклама във Фейсбук.Процедурата е била поставяне на филър за повдигане на носа - популярна естетична манипулация. След инжектирането обаче се стигнало до сериозно усложнение."Вследствие на процедурата се запушва кръвоносен съд, образува се тромб, а след това се стига до некроза на тъканите на лицето", обясни адвокатът.Според него единствено бързата реакция на жената е предотвратила още по-сериозни последици."Тя веднага потърсила медицинска помощ. В противен случай е било възможно да се стигне и до фатален изход", каза Костов.Лечението на пострадалата е продължило около 7-8 месеца и е наложило многократни посещения в София. По думите на адвоката това е променило изцяло ежедневието ѝ."Тя има малко дете, живее в Дупница, а лечението ѝ се провеждаше в София. Това напълно преобърна живота ѝ", обясни пред bTV той.В началото жената е била силно обезобразена, а днес е почти напълно възстановена, но на лицето ѝ е останал малък белег.В момента се води дело срещу лекаря за обезщетение за неимуществени вреди - болките, страданието и психологическите последици, които жената е преживяла."Тя премина през сериозни емоционални и физически страдания – срам, притеснение и болки. Законът предвижда тези вреди да бъдат обезщетени", каза Костов.Лекарят завел насрещен искПо думите му лекарят е завел и насрещен иск срещу пациентката, като твърди, че тя е уронила престижа му, след като е разказала публично за случилото се.Двата иска се разглеждат паралелно в съда.Липса на контрол и подвеждащи рекламиОт Асоциацията на пациентите в естетичната медицина предупреждават, че подобни случаи не са единични.Според тях много пациенти се подвеждат от агресивна реклама в социалните мрежи и снимки с обещания за "перфектни резултати"."Лъскавата реклама и ревютата в интернет често подвеждат хората", обясни Симона Александрова от Асоциацията "Пациенти на естетичната медицина".Експертите съветват хората да проверяват внимателно специалиста, преди да се подложат на естетична процедура:- дали човекът е лекар- каква специалност има- дали клиниката е лицензирана- дали използваните продукти са одобрени"Контролът в момента е недостатъчен и пациентите често трябва сами да правят тези проверки", предупреждават от Асоциацията.