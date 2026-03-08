Необичаен магазин, в който всички стоки са безплатни, отвори врати у нас
© NOVA
В помещението могат да се намерят дрехи за малки и големи, чанти, обувки, играчки и различни домакински вещи. Идеята е реализирана със съдействието на кметството, което е предоставило стая в сградата. Там доброволци подреждат дарените предмети.
"Много хора се нуждаят от дрехи и други неща, особено в тези трудни времена. Всеки, който има нужда, може да дойде и да си вземе“, разказва местната жителка Камелия Цветанова пред NOVA, която често посещава магазина, за да вземе дрехи за своя внук.
По думите на служителя в кметството Вероника Иванова хората даряват различни вещи - от дрехи и обувки до пердета, чаршафи и детски принадлежности. "Успяхме да осигурим и бебешки колички, столче за хранене и детски играчки, които вече са дадени на семейства в нужда“, допълва тя.
Кметът на селото Веселина Данаилова отбелязва, че инициативата бързо е станала популярна сред местните. "Хората се научиха и дори се шегуваме, че имаме редовни посетители, които всяка седмица идват да проверят дали има нещо ново. Това е от голяма помощ, защото тук има много бедни хора“, казва тя.
В Арчар се надяват добрият пример да бъде последван и в други населени места, тъй като инициативата не изисква големи средства, а може да помогне на много хора.
