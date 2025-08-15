Необичаен протест в Казанлък: Продавачка счупи с бус бариера пред общината и затрупа с дини площадното пространство

© bTV Необичаен протест в Казанлък. Продавачка на дини чупи с товарен бус бариерата пред общината и в знак на протест започнала да изхвърля дини на площадното пространство.



Случката е провокирана след като жената многократно е предупреждвана, че продава дини на неразрешени за това места, като по този начин създава предпоставки за ПТП, предаде bTV.



Тя многократно е отказвала да се премести на предназначените за това места и да заплати такса.



Жената е арестувана за хулиганство, ще и бъде съставен акт за ПТП и умишлено унищожаване на имущество