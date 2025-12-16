Необосновано високи цени в 65 магазина установиха проверки на НАП и КЗП
В 65 от проверените обекти екипите са установили ръст на цените на част от стоките без затова да има ясни и обективни икономически причини, за което са издадени актове. На 9 от тези търговци са връчени наказателни постановления, с които са определени санкции в размер на общо 45 000 лв. В 306 от магазините проверките все още продължават, като е необходимо търговците да предоставят в определения за това срок информация в приходната агенция.
Освен за необосновано повишение на цените, при всяка проверка в търговски обект, извършена от НАП, фискалните инспектори следят и дали в издадения фискален бон е посочена общата сума на покупката в евро и лева, както и фиксираният курс на БНБ на лева спрямо еврото. Над 8000 са общо извършените проверки в търговски обекти в цялата страна от началото на годината, като от 9 октомври до момента от приходната агенция са съставили над 20 акта заради некоректно отразяване на двете стойности в касовите бележки.
С промени в Закона за въвеждане на еврото в България, през август на бизнеса беше даден двумесечен срок – до 8 октомври 2025 г. да приведе дейността
си според нормативните правила. В този период екипите на НАП извършваха проверки, като не налагаха глоби, а даваха насоки на търговците за необходимите действия, които трябва да предприемат, за да отговарят касовите им апарати на законовите изисквания. След изтичането на този срок, при установяване на нарушение на нормативните изисквания, свързани с въвеждане на единната европейска валута, започнаха да се налагат санкции.
