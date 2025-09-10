Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Нерегламентирано работещи компютри откриха в Община Горна Оряховица, предполага се, че става въпрос за незаконна ферма за криптовалута
Автор: Луиза Транчева 09:46Коментари (0)0
©
Нерегламентирано работещи компютри разкриха в сградата на Община Горна Оряховица. Сигнал за случая е подал лично кметът Николай Рашков, предаде кореспондент на "Фокус“. Полицаите, пристигнали на място, са разкрили инсталацията, която към момента не е работела. Оказва се, че компютрите са отдавна зарязани, но се предполага, че става въпрос за незаконна ферма за криптовалута, която е била разположена на приземния етаж в администрацията в центъра на железничарския град.

Още вчерашния ден са извършени множество разпити и претърсвания. Конфигурацията е иззета.

От Община Горна Оряховица потвърдиха, че са подали сигнала, но заявиха, че няма да коментират повече, тъй като по случая тече разследване.

По непотвърдена информация фермата работи от над 7 години, като не е ясно от кого точно е инсталирана.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Тихомир Безлов: Има разминавания и противоречия в случая с пребития шеф на полицията в Русе
Тихомир Безлов: Има разминавания и противоречия в случая с пребития шеф на полицията в Русе
09:13 / 08.09.2025
Емануил Йорданов: Да бъде нанесен побой над човек, който се легитимира като ръководител на областната структура на МВР, е изключително възмутително и недопустимо
Емануил Йорданов: Да бъде нанесен побой над човек, който се легитимира като ръководител на областната структура на МВР, е изключително възмутително и недопустимо
16:29 / 08.09.2025
Адвокат за случая с бития шеф на полицията в Русе: Рано е да се каже какво се е случило, отделни парченца от пъзела не могат да дадат цялата картина
Адвокат за случая с бития шеф на полицията в Русе: Рано е да се каже какво се е случило, отделни парченца от пъзела не могат да дадат цялата картина
20:49 / 09.09.2025
Удостоиха Илияна Йотова със званието "почетен жител" на румънския Стар Бешенов
Удостоиха Илияна Йотова със званието "почетен жител" на румънския Стар Бешенов
19:25 / 08.09.2025
Румен Радев към НАТО: Модернизацията на армията ни допринася за колективната отбрана на НАТО в региона
Румен Радев към НАТО: Модернизацията на армията ни допринася за колективната отбрана на НАТО в региона
18:57 / 08.09.2025
Пламен Милев: Заменянето на парите в брой с дигитална валута ще доведе до по-голям контрол на абсолютно всичко
Пламен Милев: Заменянето на парите в брой с дигитална валута ще доведе до по-голям контрол на абсолютно всичко
19:27 / 08.09.2025
Доц. Йосиф Аврамов: С известни затруднения България ще изпълни бюджета, не е необходимо да се вдигат данъците от 1 януари
Доц. Йосиф Аврамов: С известни затруднения България ще изпълни бюджета, не е необходимо да се вдигат данъците от 1 януари
13:57 / 08.09.2025
Актуални теми
Войната в Украйна
51-ото Народно събрание
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: