ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Неспазването на работното време може да възпрепятства правото на рекламация
Случвало ли ви се е сутрин магазинът да не отвори навреме или вечер да затвори по-рано? Подобни практики не са просто въпрос на удобство. Законът за защита на потребителите и общинските наредби задължават търговците не само да обявяват ясно работното си време, но и да го спазват. Нарушителите подлежат на глоби от 300 до 1000 лв., а имуществените санкции могат да достигнат до 3000 лв. за всеки отделен случай.
Още по-важно – работното време е пряко свързано с възможността за подаване на рекламация за стоки или услуги, които не отговарят на договора за продажба. Търговецът или упълномощено от него лице са длъжни да приемат рекламации през цялото работно време. При неспазване на работното време било заради отваряне по-късно или затваряне по-рано, или отказ за обслужване това право на практика се възпрепятства. Санкциите за подобно нарушение са между 500 и 2000 лв. глоба за физическо лице и до 3000 лв. имуществена санкция.
От практическа гледна, ако търговецът иска да приключи обслужването по-рано за инкасо, подреждане или почистване, трябва да посочи това в обявеното работно време – например: "последно обслужване до 19:50 ч., затваряне в 20:00 ч.“. Това е коректно и не подвежда потребителя.
Работното време е част от ежедневната логистика на всеки от нас – кога да пазаруваме, кога да подадем рекламация, кога да потърсим услуга. Затова то не бива да се разглежда като формалност, а като обещание за сигурност, удобство и доверие. А доверието, както напомнят от "Ние, потребителите“, е най-ценната стока – печели се трудно и се губи лесно.
По време на заснемането на подкаст епизода екипът попада на много интересен казус при магазин в Пловдив. Търговецът е оставил на входната врата бележка с надпис: Ако ме няма, обадете се на посочения телефон, слизам до 5 минути. Интересно решение, но дали устройва потребителя?!...
“Нека търговците не забравят, че потребителското доверие е крехко и може да се загуби дори и само с едно неспазване на работното време. Клиентът търси надеждност, сигурност и удобство и когато не ги получи на едно място, ще ги открие на друго.", казва авторът и водещият на подкаста Габриела Руменова. Тя апелира към търговците да се грижат за коректното обявяване на работното си време не само на входа на своите физически обекти, но и във всички платформи, където съществуват – електронни магазини, сайтове, социални мрежи, дори в Google Maps, както и да имат план как най-бързо и ефективно да уведомят клиентите си при непредвидени промени.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Предприеха нови мерки за овладяване на ситуацията в Русенско
22:38 / 09.10.2025
Евакуираха село Николово, активират системата BG- Alert
13:13 / 09.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: