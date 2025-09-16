Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Нети със специални думи към истинската си майка
Автор: Екип Ruse24.bg 16:28Коментари (0)129
©
Певицата и актриса Антоанета Добрева пусна снимка с истинската ѝ майка. Преди няколко дни тя направи същото и с баща си. Явно повод за това е честването на 50-тата годишнина на талантливата половинка на Дони. Припомняме, че през 2019 година тя установи, че е осиновена, което я накара по-късно да откри родната си майка Джилда Първанова-Алексиева и баща си - актьорът Петьо Кръстев.

Впоследствие се оказа, че има сестра, която е не по-малко известна - тв водещата Александра Кръстева.

Ето какво написа Нети под кадъра с родната ѝ:

Тя - майка ми Джилда ме намери, преди няколко години. Между 40 и 50 годишна възраст ми се случи, това да се срещна с новото ми семейство. Това по никакъв начин не променя обичта и признателността ми към родителите ми, които ме отгледаха! Но да знаеш кой си от кого произлизаш, ти дава възможността да се усещаш цял. Изпитвам голям благодарност за всичко, което ми се случило.

Още по темата: общо новини по темата: 673
16.09.2025 4 дни до идването му в България
16.09.2025 Съседка на Мерилин Монро: Чакаха момента, в който да нанесат удара
15.09.2025 Почина голям талант, оставил траен отпечатък в Холивуд
14.09.2025 Популярна бивша ТВ водеща отива на съд
13.09.2025 Голям гаф на bTV, зрителите бесни
13.09.2025 Дженифър Анистън е готова за още едно осиновяване
предишна страница [ 1/113 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Джигитът в София е карал с 218 км/ч и сликове гуми! Има загинал при тежкото меле!
Джигитът в София е карал с 218 км/ч и сликове гуми! Има загинал при тежкото меле!
12:32 / 15.09.2025
Красимир Вълчев: Голям брой училища са избрали учебни планове с интензивно изучаване на език, без да са езикови гимназии
Красимир Вълчев: Голям брой училища са избрали учебни планове с интензивно изучаване на език, без да са езикови гимназии
18:17 / 14.09.2025
Българка: Получихме с 500 лв. по-висока изравнителна сметка, не ми позволиха да подам жалба! С много разправии - стана!
Българка: Получихме с 500 лв. по-висока изравнителна сметка, не ми позволиха да подам жалба! С много разправии - стана!
19:02 / 14.09.2025
Бивш зам.-министър на отбраната: При една сериозна атака с дронове на Русия, Европа няма да може да се справи
Бивш зам.-министър на отбраната: При една сериозна атака с дронове на Русия, Европа няма да може да се справи
11:17 / 14.09.2025
Калин Стоянов: Господин президентски секретар, българските граждани не сме толкова глупави, колкото Ви се иска на Вас и на Вашия началник!
Калин Стоянов: Господин президентски секретар, българските граждани не сме толкова глупави, колкото Ви се иска на Вас и на Вашия началник!
15:57 / 14.09.2025
Военният министър: Нашите МиГ-29 са подготвени да въздействат срещу руски дронове
Военният министър: Нашите МиГ-29 са подготвени да въздействат срещу руски дронове
21:56 / 14.09.2025
Новите евробанкноти: Бетовен на 10 евро, Мария Кюри на 20, а Да Винчи на 100
Новите евробанкноти: Бетовен на 10 евро, Мария Кюри на 20, а Да Винчи на 100
19:01 / 14.09.2025
Актуални теми
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Либерализъм и консерватизъм в Европа
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Световна черна хроника
Водна криза
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: