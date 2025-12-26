Църквата винаги се моли за мира свише т.е. за мира, който слиза отгоре - от Бога и е абсолютно необходим, за да можем да живеем заедно като човеци, за да се спасяваме и да достигаме крайната цел на нашия живот във вечното небесно царство, това каза пред БНТ Неврокопският митрополит Серафим."Всеки един от църковните празници има една особеност, че следващият ден се отдава почит на този, който има най-голям принос за това, което се е случило. В случая на Рождество Христово, ако на самия ден почитаме родилия се Христос, най-подобаващо е на следващия ден да почетем майката, която го е родила т.е. почитаме Света Богородица".В нашето съвремие имаме голяма нужда от едно силно напомняне за ролята на майката, но и за ролята на бащата в семейството. Едно дете живее добре, когато неговото семейство има своята пълнота, каза още митрополит Серафим.Според него светът ни е станал много консуматорски и все повече хора търсят духовните ценности и истината, от която човек има нужда."Човек е свободен, когато познава истината и може да борави свободно с нея. Трябва да обикнем истината и тя ще ни направи свободни".Това са ценности, които са вечни и "са по-скъпи от всичко друго, което този свят ни предоставя", допълни той.Единственото, което взимаме със себе си след края на нашия живот не са материалните неща, а духовните ценности.