Неврокопският митрополит Серафим: Имаме голяма нужда от едно силно напомняне за ролята на майката, но и за ролята на бащата в семейството
"Всеки един от църковните празници има една особеност, че следващият ден се отдава почит на този, който има най-голям принос за това, което се е случило. В случая на Рождество Христово, ако на самия ден почитаме родилия се Христос, най-подобаващо е на следващия ден да почетем майката, която го е родила т.е. почитаме Света Богородица".
В нашето съвремие имаме голяма нужда от едно силно напомняне за ролята на майката, но и за ролята на бащата в семейството. Едно дете живее добре, когато неговото семейство има своята пълнота, каза още митрополит Серафим.
Според него светът ни е станал много консуматорски и все повече хора търсят духовните ценности и истината, от която човек има нужда.
"Човек е свободен, когато познава истината и може да борави свободно с нея. Трябва да обикнем истината и тя ще ни направи свободни".
Това са ценности, които са вечни и "са по-скъпи от всичко друго, което този свят ни предоставя", допълни той.
Единственото, което взимаме със себе си след края на нашия живот не са материалните неща, а духовните ценности.
