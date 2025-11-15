Нидал Алгафари за Спецов: Той е приет от британските и от американските власти. Вероятно е най-подходящият за сделката, която трябва да се случи
Алгафари определи назначението на Спецов като изненадващо. "Очаквах съвсем други фигури – икономически подготвени, финансово подготвени, запознати с рафинерията и с Лукойл“, заяви той.
Според него обаче ключовият момент е не CV-то, а изборът от международните партньори: "Този човек е приет от британските и от американските власти. Вероятно е най-подходящият за сделката, която трябва да се случи“.
По думите му става дума за предстояща сделка около собствеността на рафинерията. "Той е човекът, който евентуално да подготви тази продажба, която предстои“, посочи Алгафари.
Алгафари отхвърли вероятността страната да бъде тласната към предсрочни избори.
"Каквото и да се случи, няма да има предсрочни парламентарни избори, за да не му дадат възможност на господин Радев да излезе официално в ролята си на партиен лидер“, заяви той.
По думите му дори евентуална криза с горивата не би променила този сценарий.
Относно опасенията за "заграбване“ на рафинерията Алгафари коментира:
"Със сигурност някой ще е собственик – дали близък до американските власти, до английските или до руските. По-важно е дали рафинерията ще продължи да работи и да осигурява нормални цени“.
Той коментира и липсата на административен и съдебен контрол върху решенията на особените управители. "Не съм компетентен по юридическата част, но има достатъчно закони, по които всеки може да бъде подведен под отговорност“, подчерта Алгафари.
Във връзка с бюджетната процедура Алгафари предупреди за потенциално социално напрежение.
"Натовариха само хората в частния бизнес. Държавната администрация не пое никаква тежест“, заяви той, но подчерта, че по-добър вариант засега не се вижда.
Най-острата му критика бе насочена към новите правила за паркиране в София.
"Не са го премислили. Хората от Перник, Дупница, Кюстендил, които идват да работят, няма как да плащат тези зони“, каза той и изрази надежда Комисията за защита на потребителите да коригира решението.
