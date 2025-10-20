ЗАРЕЖДАНЕ...
"Ние потребителите": Търговците са задължени да осигурят ефективна комуникация с потребителите
"Ето защо законосъобразно, добросъвестно и професионално е даден икономически оператор да внедри тази технология в своята дейност, само когато е напълно готов и сигурен в гарантирането на ефективната комуникация с клиентите си - от оферирането през продажбите до последващото обслужване, включително при предявяване на рекламация. И да не изключва човешкия елемент, докато това не стане факт", коментира тя.
Оплакванията на потребителите са свързани със затруднения да бъдат решени рекламации на дефектни стоки, право на отказ от онлайн покупка по 14 дни или проблеми с предоставянето на услуги в различни сектори. Те най-често произтичат от внедрени чатботове, недоработени мобилни приложения и др., които не предоставят необходимата информация, напътствия и съдействие за решаването на възникналия казус. Освен, че губят времето на хората, те нерядко създават усещането, че се работи по отстраняването на проблема, а това не е така и неизменно се стига до още по-сериозни ситуации.
Съветите на експертите са при неефективна комуникация чрез приложения и други способи с използването на изкуствен интелект потребителите да търсят директен контакт с реален служител на организацията.
