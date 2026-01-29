Ники Кънчев: Убитият на пътя д-р Костадинов лекуваше и моя баща
Ето какво пише водещият:
Със закъснение научавам сега, защото до късно снощи бях в режим "Снимки", че е убит в катастрофа доктор Цветан Костадинов от моя роден Червен бряг.
Докторът пътувал за болница в Плавен, където работил последните години. На участъка "Пътят на смъртта" от Хумата до Дъбниците, някъде край Телиш, камион го помита. Това е приблизително същото място и участък, където убиха и малката Сияна.
Много съм тъжен, загубихме един Достоен Българин. Лекар с отношение към всички около себе си, дълго време шеф на болницата в Червен бряг, лекувал е дори моя баща.
Спечели си доверието на съгражданите и беше и кмет за няколко години.
Бог да го прости!
Тъжно, нелепо и огледало на България през 2026!
