Мариан Бачев излезе с първи коментар след скандала с Росен Белов.
"Фокус" публикува цялата позиция без редакторска намеса:
Във връзка с информация, която бе оповестена в публичното пространство, държа да отбележа следните факти, а не интерпретации и хипотези:
Колегата Росен Белов е част от преподавателския екип на Театрална работилница "Аркадия Фюжън Арт“ и е на граждански договор. Никога не е бил съдружник във фондацията, защото фондацията няма съдружници – има председател на управителния съвет и членове. Той никога не е бил сред тях, което е видно и от Търговския регистър. За задържането на Росен Белов научихме на 25 октомври, събота, сутринта. Уведомихме всички родители от двете групи в работилницата. Те не изразиха никакви притеснения и 35 от 37 деца бяха на репетицията, тъй като 2 бяха болни.
Научих от социалните мрежи, че кметът на район "Изгрев“ ще прави проверка за дейността на Театралната ни работилница в НЧ "Николай Хайтов-1936“, в което работим 10 години. Очаквам публично да бъдат изнесени резултатите от проверката.
В подкрепа на дейността ни, родителите на децата написаха писмо до:
До д-р Делян Георгиев, кмет на район "Изгрев“
До Йордан Христов, Председател на НЧ "Николай Хайтов-1936"
До Лиляна Георгиева, Секретар на НЧ "Николай Хайтов-1936"
Относно:
Подкрепа за дейността на Театрална работилница "Аркадия Фюжън Арт“
Уважаеми д-р Делян Георгиев,
Уважаеми г-н Йордан Христов,
Уважаема г-жо Лиляна Георгиева,
Ние, родителите на децата, които се обучават в Театрална работилница "Аркадия Фюжън Арт“, се обръщаме към Вас, за да изразим своята категорична подкрепа към преподавателите и цялостната дейност на школата.
Театрална работилница "Аркадия Фюжън Арт“ е не само школа за театър, там нашите деца се учат на търпение, постоянство, екипност, дисциплина. Това е място, в което те се чувстват приети, защитени и вдъхновени да творят. Преподавателите работят с професионализъм, отговорност и отдаденост.
Считаме, че театралната работилница осигурява безопасна, морална и подкрепяща среда за нашите деца. През годините сме виждали техния напредък и личностно израстване, благодарение на създадения дух на взаимно уважение и доверие.
В тази връзка категорично заявяваме, че всякакви внушения за неморални действия, неправомерно поведение или неподходящо отношение спрямо децата са абсолютно неоснователни и не отговарят на реалността.
Смятаме, че проверките и вниманието на институциите следва да бъдат насочени към места, в които има реални проблеми, а не към организации, които години наред доказано работят с професионализъм, качество и човещина.
Оставаме в готовност да изразим подкрепата си, да защитим Театралната работилница и интересите на децата си, ако това се налага, както с активни действия, така и с участия в медийни и всякакви други изяви.
Ако има необходимост от контакт с нас, моля не се колебайте да свържете с нас.
С уважение,
Родителите на децата от Театрална работилница "Аркадия Фюжън Арт“:
Ирина Данаилова
Людмил Йорданов
Юлия Иванова
Чавдар Димитров
Татяна Павлова
Петър Петров
Славчо Ангелов
Елена Димитрова-Ангелова
Калина Петкова
Дона Стоянова
Силвия Стоянова
Цветелина Маринова
Д-р Станислава Рашева
Станислав Савов
Христина Буджанска
Борис Борисов
Борислав Капитанов
Елица Капитанова
Деница Новкова-Георгиева
Цанко и Валерия Драганови
Мария Пиронкова
Владимир Гудим
Валентин Благоев
Елена Белева
Димитър Йотов
Боряна Пенева
Радостина Александрова
Калина Ковачева
Венцислав Милков
Лиляна и Николай Иванови
Румяна Маргаритова
Димитър Маргаритов
Десислава Стоянова
Николай Митев
Смилена Николова
Дияна и Радослав Грънчарови
Иванка Кършева
Всичко останало е в ръцете на компетентните органи.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.