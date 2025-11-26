Никола Барбутов и му наложи мярка за неотклонение домашен арест. Според съда няма реални предпоставки за продължителното задържане на Барбутов, пише bTV.
СГП внесе обвинителен акт срещу бивш зам.-кмет на София и още трима за престъпна група и подкупи
Те са предадени на съд за общо осем престъпления
Решението не е окончателно. Защитата обясни, че досега не се е твърдяло, че подсъдимият не може да се укрие. А също така, че прокуратурата вече е събрала своите доказателства и те не показват, че Барбутов може да извърши престъпление.
Според прокуратурата обаче, някои доказателства може да се наложи да бъдат проверени, въпреки че разследването е завършило и затова Барбутов трябва да бъде задържан.
Никола Барбутов е пуснат под домашен арест
