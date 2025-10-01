ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Никола Богданов: Подобни промени трудно се прогнозират за дълъг период от време
"Хората бяха наясно, че такава промяна ще има в даден момент, но тя трябва и по някакъв начин да се компенсира", каза Никола Богданов, експерт по бизнес трансформация в ефира на NOVA NEWS. Той обясни още, че подобни промени трудно се прогнозират за дълъг период от време, но е възможно и важно служителите и компаниите да инвестират в обновяване спрямо нуждите на пазара.
"Все повече ще има нужда човек да набляга върху развитието на собствените си умения и работи с нови инструменти, някои от които дори още не съществуват", смята експертът.
"Не трябва да се прави разлика между хората и ролите им, а да се акцентира върху уменията им. Например един софтуерен инженер може да се обвърже с множество задачи, въпреки профилирането на професията. Точно това профилиране е проблемът", каза Богой Богданов. По думите му ключът за развитие и спокойствие в кариерата на всеки специалист е в жеанието за непрекъснато усъвършенстване на уменията, а промените в бизнес културата, свързани с тези нововъведения са част от цялостен процес, към който всеки от нас може да се адаптира.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 70
|предишна страница [ 1/12 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Поредното голямо задръстване на АМ "Тракия" край Вакарел
16:21 / 29.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: