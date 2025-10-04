ЗАРЕЖДАНЕ...
Никола Дипчиков: Ще се боря със Станислав Недков докрай!
Двамата опровергаха твърденията, че хвърлят вината за слабото представяне на представителния тим на страната на последното Световно първенство върху състезателите. Точно обратното:
"Вината в никакъв случай не е на националните състезатели! Ако има виновни, то това са треньорите в националния ни отбор, както и федерацията. Не можеш да излезеш пред всички и да публикуваш честитка за спечелен медал, в категория с 4 участника, с една-единствена загуба за 22 секунди... Безочливо и неразбираемо е това за мен и защо трябва да се аргументирам по темата? Какво има да се добави към фактите? Как можем да ги направим така, че да изглеждат по-добре? Невъзможно!", категоричен беше Дипчиков.
"Станислав Недков е със заслуга? За какво? Че раздава държавни пари, без да има никакви успехи вече 5 години? Със същата успеваемост можем да сложим едно магаре начело, да дава то парите... Няма да има разлика!", коментира Добруджански.
"Да поемат отговорност! Треньорите и ръководството! А не децата! Как е възможно хора без нито една среща на Държавно първенство да се допускат до шам
А Дипчиков завърши с повече от ясно послание:
"Ще се боря докрай! Ако Станислав Недков толкова държи да го наричат президент, нека си подаде оставката, пък аз му обещавам, че всички, начело с мен, ще го наричаме "г-н президент". Обещавам!".
Камион катастрофира на пътя Плевен - Русе, движението е силно затруднено
12:40 / 02.10.2025
Васил Божков се превърна в неочаквана атракция, оприличиха го на клошар
20:41 / 02.10.2025
