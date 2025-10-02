ЗАРЕЖДАНЕ...
|Никола Стоянов: Бъдете много внимателни при закупуването на имоти в Гърция, законодателството там е много различно
Компанията предлага имоти в Гърция от почти 20 години, когато българите започват да проявяват интерес към покупка на имоти в южната ни съседка. През последните години търсенето от страна на българите се засилва особено много, отбеляза Стоянов.
Предпочитани места за покупка на имот са Северна Гърция, особено районът на Халкидики, а през последните години и северното крайбрежие и дори по-южните част на страната. Като причини за това той посочи близостта на Гърция, почти изравнените вече цени в двете страни, както и по-добрите условия за почивка на гръцкото море.
Гръцкият имотен пазар е интересен не само за българите, но и за останалите балкански страни, отбеляза имотният експерт. Сърби, румънци, македонци, албанци и руснаци също купуват имоти в Гърция, а това вдига цените им и води до недоволство у част от гръцкото население.
"Гърците още не са видели предимствата на това, че хората, които купуват имоти там, увеличават местната икономика. Гърция е държава, която до голяма степен разчита на туризъм, ресторантьорство, хотелиерство. Цялата държава живее от това“, посочи Стоянов.
Цените в Халкидики – по-луксозната част на северното крайбрежие, са по-високи. Това се дължи и на липсата на строителство. В района около Кавала цените са изравнени с цените по Българското Черноморие.
"Цените в Халкидики са около 3000 евро, а имотите, които се предлагат, са основно къщи. Около Кавала има и по 2400-2500 евро на квадратен метър, а пазарът предлага и къщи, и апартаменти. Има и много нови строежи“, обясни експертът.
Той препоръча българите да използват местен консултант, брокер на имоти или адвокат, който да провери изрядността на документацията на купувания имот. Законодателството в Гърция, касаещо строителството и продажбата на имоти, е много различно от българското, поясни имотният експерт. Очакват се и промени в него.
"Много български предприемачи, които стартираха строителство на собствени комплекси и сгради основно в Северна Гърция, се сблъскват с разлики и някои придобиват горчив опит. Работи се с инженер, който е свързващото звено между архитект и други проектанти, община и строителен надзор. Този човек може да ти реши проблемите с проектната част, но да намериш строителна фирма, която да ти построи проекта, е по-трудно, по-различно и строителството като цяло е по-скъпо. За да ползваш българска фирма в Гърция, тя трябва да бъде легализирана и сертифицирана по техните закони. Не можеш просто да вземеш строители от България“, обясни Никола Стоянов.
Поради тези причини в редица случаи по-изгодно е закупуването на стар имот, който е морално и технологично остарял, и реновирането му, отколкото построяването на такъв от нулата. "Обръщайте внимание дали имотът е строен преди 2011 г. Ако случаят е такъв, възможно е с определена процедура и със заплащане на глоби да легализираш дори строеж, който е надвишил параметрите на строителството. За имотите, строени след 2011 г., това е почти невъзможно“, допълни имотният експерт.
Очакванията му са цените в Гърция да продължат да се повишават, а предлагането да намалее.
