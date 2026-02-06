Николай Денков.
В пълен синхрон с прокуратурата, ДАНС цитира един сигнал за педофилия, сектантство и паравоенни структури, подаден срещу жертвите преди 2 години – без обяснение защо сигналът изобщо не е разследван.
МВР министърът се събужда 4 дни по-късно, за да заклейми дейността на убитите – убийците не са му важни.
Насред мъглата от конспиративни теории и очерняне на жертвите, ИТН, "Възраждане" и други патерици на ГЕРБ и ДПС са активирани да пришиват ПП-ДБ към случая. Както опитаха с училищния директор с камерите, който се оказа кадър на ГЕРБ, назначен от чиновници на ГЕРБ - и онази акция се провали. Ще се провали и тази.
Парламентарният контрол днес беше отменен, за да не питаме премиера в оставка какво се случва в държавата на ГЕРБ и "ДПС- Ново Начало".
С всичките си действия и бездействия, в последните си дни на власт това мнозинство за пореден път доказва, че е най-вредното за България за последните над 20 години. И че вече не подбира средствата, за да се задържи в управлението.
Затова на изборите трябва да опазим вота, да гласуваме мощно и да го пратим в историята.
Николай Денков: Реакцията на институциите за убийствата в "Петрохан" издава координирана акция по прикриване на факти
