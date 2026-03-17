Николай Христанов: Нидерландия продължава да бъде водещ избор за българските кандидат-студенти
По думите му интересът към страната се запазва заради широкия избор от програми на английски език, въпреки продължаващите предизвикателства с намирането на студентско настаняване. "Има известна положителна тенденция, тъй като се изграждат нови жилища за студенти, което дава надежда за решаване на този проблем", допълни той.
Христанов отчете и засилен интерес към държави като Италия и Испания, както и стабилно търсене на образование в Германия и Австрия. Според него една от причините е възможността за по-ранно кандидатстване и получаване на условен прием, което позволява на студентите да планират по-рано своето преместване и настаняване.
Той подчерта, че изборът на специалност трябва да бъде добре обмислен и съобразен с индивидуалните качества на ученика. "Все по-често виждаме как чрез кариерни тестове и консултации кандидатите преосмислят първоначалния си избор и се насочват към по-подходяща за тях сфера", обясни Христанов.
По отношение на финансирането, експертът отбеляза, че съществуват различни видове стипендии – както на база академични постижения, така и според доходите на семейството. В някои държави като Италия е възможно да се получи значително финансиране, а в скандинавските страни обучението често е безплатно.
Според него най-перспективни остават специалностите, свързани с дигитални технологии, изкуствен интелект и инженерни науки, докато традиционни направления като бизнес и икономика продължават да бъдат сред най-търсените от българските студенти.
София ще даде старт на юбилейното 20-о издание на образователния форум "Световно образование" тази събота, 21 март. Събитието, организирано от "Интеграл", се утвърждава като най-големия форум за висше образование в Югоизточна Европа. След столицата изложението ще продължи в Пловдив, Бургас и Варна.
По време на форума кандидат-студенти и родители ще имат възможност да се срещнат директно с представители на университети от над 13 държави и да получат актуална информация за обучение в чужбина, специалности, изисквания за прием и възможности за финансиране.
