Росен Желязков и министърът на външните работи Георг Георгиев проведоха среща с върховния представител за Газа Николай Младенов в рамките на Мюнхенска конференция по сигурността.
По време на разговора бяха обсъдени актуалната динамика на сигурността в региона на Близкия изток, с акцент върху хуманитарната и политическата ситуация в Газа. Страните обмениха мнения относно необходимостта от устойчиво прекратяване на огъня, гарантиране на достъпа до хуманитарна помощ и създаване на условия за дългосрочна стабилизация.
Специално внимание бе отделено на възможностите България да се включи активно в процеса по възстановяване на Газа – както чрез експертна и техническа помощ, така и посредством участие в международни координационни механизми и донорски инициативи.
Върховният представител информира българската страна за очакваните развития във връзка с реализирането на втората фаза от 20-точковия план на президента Доналд Тръмп за възстановяване на Газа, като очерта ключовите приоритети, предстоящите стъпки и ролята на международните партньори в процеса.
Николай Младенов обсъди с Желязков и Георг Георгиев възможностите България да се включи в процеса по възстановяване на Газа
©
Още по темата
Георг Георгиев: Ако има отворен въпрос, той е между Скопие и Брюксел. България е държава член на ЕС и заслужила своето високо място в Съюза
15.02
Радев: Разширяването на свързаността между България и Турция е инвестиция в развитието на целия регион
15.02
Още от категорията
/
Светла Несторова за мултифондовия модел в пенсионното осигуряване: Пенсиите няма да може да бъде намалявани, а само увеличавани
16:42
МВнР за "Луковмарш": Страната ни няма да допусне нейната територия да бъде използвана като сцена за международна изява на екстремизъм
13:37
Гуверньорът на БНБ: С нарастването на доходите цените в сектора на услугите, имат тенденция да се повишават по-бързо от средното за еврозоната
12:49
Мирчев за "Петрохан": Още на ден 1 се появява Сарафов, вече знае, че е "Туин Пийкс" работата, като един истински агент, и всички са "приятно разсеяни"
11:52
НСИ: Най-високи заплати се отчитат в сектора на комуникациите и финансите, най-ниски – в хотелиерството и селското стопанство
11:32
Калин Стоянов: На въпроси трябва да отговаря Бойко Рашков, който е раздал значително количество оръжие на групата около Калушев
10:34
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.