Министерството на регионалното развитие и благоустройството представи нова интернет платформа, която визуализира напредъка по проектите за общинската инвестиционна програма."Бих искал да не ми се обаждат кметове да питат какво става с моята програма. Как мога да го осигуря това нещо? Ами като да го проверят в интернет. В момента Българската банка за развитие в момента превежда средства по програмата, но разполага със 172 962 415 евро.Виждате, че се очертава, за мое най-голямо съжаление, и недостиг.", каза служебният министър на регионалното развитие Николай Найденов и добави, че ведомството изпълнява закона за бюджета от 2025 г., както и неговата удължена версия.Новата система показва досиетата с разплатените суми през изминали години, както и тези, които все още не са платени. Целта е напредъкът по всеки проект да бъде публично достъпен чрез карти и графични данни.