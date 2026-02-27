Сподели close
Лозко Лозев е координирал вдигането на цената на водата в България. Това каза Николай Нанков от ГЕРБ в кулоарите на парламента, предаде репортер на ФОКУС.

"Областният координатор на ПП в Хасково и председател на "ВиК Холдинг“ е човекът, когото служебният премиер Гюров търси. Разпореждането към управителите на ВиК дружествата за повишаване на цените на водата идва лично от Лозев и е от вчера", уточни Нанков. 

"Длъжен ли съм да ви казвам откъде имам тази информация?", попита журналистите Нанков.