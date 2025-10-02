Новини
Николай Николов: Длъжни да сме подготвени за по-тежки сценарии
Автор: Екип Ruse24.bg 21:17Коментари (0)0
© NOVA
Бившият директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“, а сега съветник на вътрешния министър, Николай Николов, коментира актуалната ситуация в страната. По думите му, към момента няма сериозни проблеми, въпреки валежите и силния вятър. В Пловдив са подадени пет сигнала за наводнени улици, а в Стара Загора е отчетен случай на паднало дърво.

"Като цяло ситуацията е спокойна, с изключение на прохода "Петрохан“, който вече беше коментиран. Събранието днес показа, че проблемът е в неподготвеността на шофьорите – много от тях още са с летни гуми“, посочи Николов.

Той подчерта, че прогнозите на българските и европейските метеоролози сочат усложнение в Югозападна България, като валежите и силният вятър може да създадат трудности.

"Дъждът е благодат, защото пълни язовирите, но при продължителни валежи скатните води могат да предизвикат внезапни наводнения“, обясни той.

Според данни на Министерството на околната среда и водите, в страната има 507 участъка с нарушена проводимост на речните корита.

"Проблемът е финансов – почистването изисква стотици милиони левове, с които общините не разполагат. Но чрез Оперативна програма "Околна среда“ има шанс част от критичните места да бъдат укрепени“, уточни Николов пред NOVA.

По отношение на зимната подготовка той увери, че снегопочистващите фирми са готови да се включат при нужда, въпреки че официалният зимен сезон започва от 1 ноември.

"Фирмите няма да се откажат, държавата ще заплати извършената работа. Няма място за паника – процесът е нормален“, заяви съветникът.

Николов коментира и системата за ранно предупреждение BG-Alert, която наскоро беше тествана: "Като технология тя работи безотказно. Проблеми имаше само с човешкия фактор при задействането. Сега кметовете и областните управители вече са обучени и имат увереност да използват системата. Това е безценен инструмент за своевременно информиране на населението“.

Николов завърши с призив за внимание и дисциплина. "Надяваме се ситуацията да остане спокойна, но сме длъжни да сме подготвени за по-тежки сценарии“, заключи той.






