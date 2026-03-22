През последните 2–3 месеца най-актуалната картина е, че продължават да се търсят работни места и служители за нискоквалифицирана и средно квалифицирана работа – за складови дейности, за транспортни дейности. Сега предстои сезон, съживиха се и работодателите, които са в туризма. Това каза Николай Николов, председател на Конфедерацията по заетостта, вна"Те са под някакъв натиск дали сезонът ще се случи според плановете им, а в здравеопазването има сериозно търсене на кадри. Производствата – някои от тях – други намаляват персонала си, така че това са основните“, каза още Николов.Той отчете, че определено се увеличава заетостта на чуждестранните работници."Законът е твърде ясен. Чуждестранните работници работят при абсолютно същите условия, заплата и безопасност на труда. Единственият разход, който може би е повече, за да наемаш работници от чужбина, е, че трябва да им платиш транспорта до България и настаняването, което в крайна сметка на годишна база не е чак толкова по-скъпо, отколкото да наемаш български работници, които вече очакват по-високи възнаграждения“, обясни експертът.Николай Николов коментира и безработицата."Тези над милион вече трайно търсещи работа не са точно безработни, тъй като дефиницията за безработни означава те да търсят работа, да са се регистрирали и да проявят някаква активност. Тези над милион вече реално не търсят работа. Те имат някакъв доход, може би от имоти, от някаква нерегламентирана търговска дейност. Получават средства и помощи от работещи в чужбина, така че те трудно биха могли да бъдат върнати“, заяви Николов.По думите му младите хора лесно намират работа или не се регистрират като търсещи работа."Статистика също от Евростат сочи, че България е на първо или второ място в целия Европейски съюз по това колко бързо младите хора с висше образование - не, всички - намират работа, т.е. те са търсени веднага щом придобият някаква квалификация, пазарът на труда веднага ги привлича и ги назначава и те могат да работят. Дали искат е вече друг въпрос“, обясни той."България стои относително добре. Дали ще бъде така през следващите месеци - аз имам определени притеснения. Външнополитически събития най-вече и тенденции в икономиката може би ще разклатят тази добра позиция на България спрямо другите европейски държави“, добави той.