Николай Николов: Започват да се появяват първите сигнали за затруднения в логистиката
"Напрежението се усеща, макар хората все още да не го показват явно. Ние го чувстваме, защото сме в постоянен контакт с клиентите. В рамките на по-малко от две седмици цените се повишиха с повече от 20-25%", каза председателят на Сдружението на малките търговци на горива Николай Николов.
Според Николов, освен ценовия натиск, започват да се появяват и първите сигнали за затруднения в логистиката.
"В базата на "Лукойл" в Русе на два пъти имаше прекъсвания на зареждането за по два дни поради липса на гориво. Това веднага се отразява на ритъма на доставки към малките бензиностанции", заяви Николов в ефира на NOVA.
По думите му тези, които разполагат с финансови средства, вече са започнали да се презапасяват. "Всеки, който имаше възможност, зареди по-големи количества. Онези обаче, които нямат пари, продължават да купуват по малко и да наблюдават как цените растат всеки ден", допълни той.
Николов предупреди, че евентуални държавни компенсации биха помогнали само на най-бедните, но няма да спрат верижното поскъпване на транспортните услуги и производството на стоки.
"Ако светът и Европа мълчат и не се вземат мерки за спиране на този конфликт, не виждам нищо положително, което може да се случи", обобщи председателят на сдружението.
