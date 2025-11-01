Благодаря на всички, които споделиха призива ми и гласуваха не за мен, а за Мартин Атанасов за “Будител на годината".Всички заедно успяхме-Мартин е будител на 2025 год. Бъдещото е на младите. Успех Мартин Атанасов. Това написа във Фейсбук профила си бащата на загиналата край Теглиш Сияна - Николай Попов след церемонята по награждаване за “Будител на годината".Почерненият баща също бе номиниран за приза, но призова хората да не гласуват за него, а за Мартин Атанасов.