Николай Попов: Бъдещото е на младите. Успех Мартин Атанасов
Всички заедно успяхме-Мартин е будител на 2025 год. Бъдещото е на младите. Успех Мартин Атанасов. Това написа във Фейсбук профила си бащата на загиналата край Теглиш Сияна - Николай Попов след церемонята по награждаване за “Будител на годината".
Почерненият баща също бе номиниран за приза, но призова хората да не гласуват за него, а за Мартин Атанасов.
