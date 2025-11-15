Николай Попов: Който е способен да убие куче умишлено, е способен да убие и човек
"Не приемам насилие срещу никого.
От дете прибирам бездомни животни от улицата. Заедно със Сияна спасявахме животинки и това беше едно от любимите ѝ занимания. Заедно с нея се грижихме за улични животни и ги прибирахме вкъщи, лекувахме ги, намирахме им дом.
Смятам, че любовта към животните трябва да се насърчава в децата от най-ранна възраст.", написа Николай Попов в своя Facebook профил.
Според него, човек, способен да убие куче умишлено и с особена жестокост, е способен да убие и човек.
"А какво остава, когато това грозно деяние е извършено от лекар …?
Медиците са хора, посветени да спасяват живот. Това прави случилото се още по-тежко и е ясен знак, че обществото ни е трайно увредено .Не са рядкост и случаите на насилие върху деца, като този в детската градина в Каблешково.", продължава почерненият баща.
Той призова общественото недоволство да се събуди завинаги — не само относно насилието над животни, но и относно убитите деца и възрастни на пътя, тъй като по думите му статистиката е стряскаща.
"Освен почти 500 жертви годишно, имаме и почти 10 000 ранени, хиляди от които остават инвалиди за цял живот. Няма дори точна статистика колко хора биват инвалидизирани след катастрофи.", пише още Попов.
"Време е за промяна. Време е за справедливост. Време е да защитим живота — на децата ни, на възрастните, на животните.", призова той.
