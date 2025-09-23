ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Николай Попов: Отвлякоха и мобилизираха българин с ТЕЛК в Украйна
Това се случва преди няколко дни в Украйна. Бащата на отвлеченото момче се е свързал с Николай Попов с молба за помощ.
Председателят на Комисията за българите в чужбина към Народното събрание Стоян Таслаков алармира за същия тежък случай, в който български гражданин с инвалидност е бил насилствено мобилизиран от украинските власти. Депутатът настоява за незабавна реакция от страна на българския премиер Росен Желязков и Министерството на външните работи.
"Ако сме стратегически партньор на Украйна, те трябва да покажат уважение към нас и нашите граждани. Очаквам дипломатически натиск и действия за незабавното освобождаване на Любомир Киров Любомиров“, заявява Таслаков.
А ето и какво гласи публикацията на почернения баща Николай Попов:
Това е Любомир Киров от Сандански – млад човек, български гражданин, с българска лична карта.
Майка му е украинка, и поради тази причина той е бил в Украйна.
Преди дни Любомир е отвлечен от улицата и насилствено изпратен към фронта.
Баща му се свърза с мен – моли за помощ, за да спаси детето си от сигурна смърт.
Любомир е инвалид – едната му ръка е силно увредена. Той няма никакъв шанс да оцелее в условията на фронта.
Малко ли български деца загиват всеки ден в нашата "война на пътя“, че днес трябва да плащаме и с българска кръв на фронта срещу Русия?
Апелирам към Министерството на външните работи да се намеси незабавно!
Тежко е да си българин днес. Ако Любомир имаше американски, немски или друг паспорт, украинските посланици в съответните държави отдавна щяха да бъдат привикани.
Но Любчо е българин. И днес за него трябва да се борим през Фейсбук.
Жалко.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 561
|предишна страница [ 1/94 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
09:56 / 21.09.2025
Красива журналистка на NOVA се омъжи
19:54 / 21.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: