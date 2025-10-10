Новини
Николай Попов: Сега вратата на ареста се отваря широко за Бургазлиев и делото е на път да отиде в кофата
Автор: Елиза Дечева 17:54
За жалост се оказах прав. Двете решения на Лада Паунова и Бисер Троянов, с които се поставят под съмнения актовете на и.ф. главен прокурор на Р. България Борислав Сарафов веднага бяха използвани от защитата на Никола Бургазлиев, който прегази Марти и уби майка му Христина. Това заяви в социалната мрежа Facebook бащата на Сияна Николай Попов. 

Сега вратата на ареста се отваря широко за Бургазлиев и делото е на път да отиде в кофата. Такава е и искането на защита му. Да бъдат приети за нищожни всички действия по разследването извършени от НслС. В това число експертизата, установяваща наличието на наркотици в кръвта му.

Очаквам подобно развитие и по делото за смъртта на Сияна……

Поредният убиец се получава да излезе сух. Когато политиката навлезе в съдебната зала на резултатите са налице. Политическите битки в съдебната система не са в интерес на справедливостта. Никога.

Галина Захарова- председател на ВКС? Ще поемете ли отговорност?

