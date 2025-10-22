ЗАРЕЖДАНЕ...
Николай Денков: Управлението е толкова нестабилно, че всеки опит нещо да се пооправи, може да доведе до срутване
© Булфото
Това заяви на влизане в парламента депутатът от "Продължаваме промяната – Демократична България“ Николай Денков.
"Не е воден разговор за преформатиране на управлението", каза Денков и допълни, че няма причина за такъв.
"Виждаме в момента, че управлението е толкова нестабилно, че всеки опит нещо да се пооправи, може да доведе до срутване на системата, каза той.
По отношение на идеята на ГЕРБ и ИТН за ротационното председателство на Народното събрание, Денков отговори:
"Питайте управляващите“.
