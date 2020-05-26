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|Íèêîëèíà Àíãåëêîâà ïîòâúðäè: Îò 1-âè þíè ùå îòâîðÿò è çàâåäåíèÿòà íà çàêðèòî
Ïðåä "áÒÂ" òÿ îáÿñíè, ÷å ïðåäñòîè âñè÷êè 132 ïëàæà ó íàñ, êîèòî ñà ñ äîãîâîð çà êîíöåñèÿ èëè íàåì, äà áúäàò ïîäðîáíî èçáðîåíè. Ùå áúäå èçðàáîòåíî è ìîáèëíî ïðèëîæåíèå, êîåòî äà ïîêàçâà êàêâè ñà öåíèòå è çàåòîñòòà íà äàäåí ïëàæ â Áúëãàðèÿ.
"È ìîìåíòà å òðóäíî äà êàæåì êàê ùå ïðîòå÷å ëåòíèÿ ñåçîí. Àêî êîíöåñèîíåðèòå ñà ïðåäëîæèëè íàìàëåíèå ñ 50%, íèå ùå íàìàëèì ñ 50% íàåìíîòî èëè êîíöåñèîííî âúçíàãðàæäåíèå. Òåçè, êîèòî âå÷å ñà ïëàòèëè – âúçíàãðàæäåíèåòî ùå áúäå ïðåõâúðëåíî çà äîãîäèíà", êîìåíòèðà òÿ.
"Íàäÿâàì ñå êîíöåñèîíåðèòå è íàåìàòåëèòå äà áúäàò ðàçóìíè è îòãîâîðíè. Âñè÷êè çàåäíî èñêàìå äà ïðèâëå÷åì áúëãàðñêèòå òóðèñòè ïî íàøåòî ×åðíîìîðèå è äà ïðåäëîæèì ìàêñèìàëíî äîáðî êà÷åñòâî", ïîä÷åðòà Àíãåëêîâà.
Òÿ ïîä÷åðòà, ÷å äúðæàâàòà íå ìîæå äà ñå ìåñè â öåíîâàòà ïîëèòèêà íà õîòåëèåðèòå, òúé êàòî ñåêòîðúò å èçöÿëî ÷àñòåí.
Ìèíèñòúð Àíãåëêîâà óòî÷íè, ÷å â ìîìåíòà òåêàò ðàçãîâîðè è ñå íàäÿâà îò 15 þíè äà ñòàðòèðàò ïîëåòèòå ñ ðåäèöà åâðîïåéñêè ñòðàíè. Ñïîðåä íåÿ èìà èíòåðåñ êúì Áúëãàðèÿ çà ëåòåí òóðèçúì, íî è êúì ïëàíèíèòå ñúùî.
Äíåñ ïðåäñòîè ïðîâåðêà íà ÐÈÎÑÂ, êîÿòî òðÿáâà äà óñòàíîâè äàëè å èìàëî ðàçðóøàâàíå íà äþíè â Àõòîïîë. Ãëîáèòå ñà ìåæäó 10 õèë. ëâ. è 50 õèë. ëâ., îáÿñíè òÿ.
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