Нинова: Хиляди бяхме на площада, обединени в гордостта си, че сме българи

Уникално, емоционално и много истинско, българско посрещане. Хиляди бяхме на площада, благодарни на нашите момчета и обединени в гордостта си, че сме българи. Това написа в социалната мрежа лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова по повод посрещането на световните вицешампиони по волейбол пред "Александър Невски".



Припомняме, че световните ни вицешампиони тръгнаха от "Студентски град" в шампионския парад, за да пристигнат пред чакащите ги хиляди българи.



Националите за втори път играха на финал на Световно по волейбол след 1970г.