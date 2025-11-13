Сподели close
"Минимумът за един месец, за да живее нормално един човек, е 1540. Колко пенсионери получават такива пари?“ Това каза председателят на ПП "Непокорна България“ Корнелия Нинова, която беше гост в предаването "Делници“ с водещ Николай Колев.

Нинова обясни, че от този бюджет ще бъдат ощетени всички социални групи – млади, пенсионери, деца, дребен и среден бизнес.

По думите на председателя на "Непокорна България“ печеливши ще бъдат депутати, министри, членове на регулаторите, банките и концесионерите. Тя посочи, че заемащите висши държавни служби ще получават увеличение на заплатите на всеки тир месеца.

"Когато бях в Народното събрание четири пъти внасят промени в закона за намаляване на заплатите на депутатите, но така и не се прие“, заяви още гостът.