Корнелия Нинова.
"Служебният министър на вътрешните работи сякаш се е концентрирал само върху аферата "Петрохан", а ето задава с още по-голяма", коментира тя.
"Първата информация дойде от италианските медии. Тогава България беше пълно мълчание. Аз се сдобих с информация от италианската страна и я изнесох в парламента, тогава бях депутат. Зададох редица питания в парламентарния контрол към министрите тогава на околната среда и водите, на земеделието. Разбира се, те отричаха тогава. Казаха, че нямат такава информация. Понесох от една страна подигравки в залата, от друга, наричаха ме "Госпожа Лъжа“, казва Нинова.
Тя споделя, че е имала анонимно предложение да спре, защото това, което прави, е опасно.
"И тогава реших да започнем да търсим. Обиколихме страната. Аз лично съм видяла такова сметище, беше в Ловешка област, при това боклукът беше изхвърлен близо до река, разлагаше се и течеше във водите на реката. Твърдя, че беше такова, защото имаше италиански надписи. Отвратителни неща, просто не можете да си представите какво беше това. Снимахме тези сметища, изнесохме ги публично. Тогава продължих упорито и пуснах сигнал до българските служби и прокуратура. Мисля че нищо не се случи окончателно. Сега, виждате колко години е това по-късно, 7 години по-късно, в Италия миналия понеделник, са направени арести от италианската карабинери на 6 души, между които политически лица от управляващата партия, заместник-кмета на Бриндизи, те са арестувани с обвинение за подправяне на документи на боклук, който е тръгнал за България", разказва тя.
"Боклук, който не става за рециклиране в българските заводи, е подправен, че е за рециклиране в България тези кодове с фалшиви документи, и вместо в заводите попада върху български земеделски земи, складове, край реки и резултатът е тровят ни, тровят ни безнаказано. Аз боря с това вече седем години. Тровят ни безнаказано. И това е една от причините, за съжаление, за висока заболеваемост. Защото чистата околна среда, въздух, земя, храна, вода са условия и гаранция за здраве и за здравословен начин на живот", поясни Нинова.
Тя постави и бих постави и въпрос:
В италианските медии пише, че има замесени лица в България. Ако обича това правителство нищо, че е служебно, да каже, ако трябва да изисква от италианските колеги, нашите служби да изискат информация кои са българските лица, политици ли са, фирми ли са?
"Защото за да влезе това в България, някой трябва да даде и документи, и разрешение и т.н. Някоя фирма трябва да е вносител и да се подписва с името си, че е вносител. Някой ги управлява тези фирми. Пак ли всичко ще се замете за сметка на това, българският народ да измира от рак, от сърдечносъдови заболявания и да се превръщаме в боклучарника на Европа? Тая красива българска земя, която имаме. Сигурно говоря емоционално, но съм много гневна за това, защото години наред това продължава и никой не си мръдна пръста. Мен ме заплашваха, мен ме окепазиха, очерниха, а тези бандити продължават да трупат милиони на гърба на здравето на българския народ", уточни тя.
По думите й Северна България е интересна за тези бандити, защото има твърде много обезлюдени места.
"Знаете, че в Северозапада, особено в по-малки населени места, почти няма жители или са по 5-10 възрастни хора. Само че дори изхвърлено там, то прониква в почвата, тръгва през водите, особено ако е до реки. През водата просмуква в зеленчукови градини. Дори ако щете да има един човечец, дето си гледа в двора краставици и домати, и оттам ги яде. То просмуква в почвата, във води, изпаряват се във въздуха тия гадости, които се разлагат там, дишаме ги. То е всеобхватен процес. И дори да е локализирано на едно място, дори да е в Северозападна България, нищо чудно последиците да се усещат към Сандански и на южната граница, ако по линия на води и на почва е тръгнало нанякъде. Ужасен голям и комплексен въпрос е това", каза още Нинова.
Цялото интервю чуйте в звуковия файл.
Нинова: Сега, когато има действащ парламент, трябва да се започне разследване относно канцерогенните отпадъци от Италия, захвърлени у нас
