Корнелия Нинова.
По думите ѝ това е безотговорно и нагло.
"Това е умишлено хвърляне на страната в тотален хаос. Изобщо не ги интересува какво ще стане с хората, с икономиката, с финансовата стабилност. Интересува ги само личния им интерес и касички. Деградирал управленски модел. Заслужават да бъдат изметени всички вкупом и повече никога да не доближават Народното събрание", допълни тя.
Нинова: Такова безумие се случва за пръв път в нашата политическа история
