ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Нинова към Трифонов: Слави, Слави, на кой бряг се оказа ти сега?
Ето какво още добави тя: "Минаха години и какво излезе? Ти, Слави, се оказа прав! Аз все още стоя на същия, на моя бряг: непокорно, непоклатимо, твърдо и принципно против мафията, ГЕРБ и Борисов. А ти си на противоположния - заедно с тях. И не просто стоиш там, а се качи в лодката им и загреба към дъното.
ИТН искате да ни затворите устите с мракобесния си закон за 6 годишен затвор, ако питаме за срещи, кюлчетата, магистрали, хотели, вецове и солари, за предателства и низост. Е, няма да стане!
Аз съм говорила за тези неща преди да има ИТН и ще продължа да говоря, когато ИТН няма да ги има. Разминахме се по реката! Тези, които не се продаваме и не се предаваме, ще питаме, а вие на другия бряг ще отговаряте".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Удължават евакуацията за жителите на Николово с още едно денонощие
13:35 / 10.10.2025
Рискът за дигата на езерото "Липник" в Русенско остава
08:35 / 11.10.2025
Река Янтра прелива при село Долна Студена
11:59 / 10.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: