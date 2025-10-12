Новини
Нинова към Трифонов: Слави, Слави, на кой бряг се оказа ти сега?
Автор: Цвети Христова 11:29
©
През 2021 г., поканих ИТН да се обединим за честни избори срещу фалшификациите на ГЕРБ и Бойко Борисов. Слави Трифонов отказа и заяви публично: "Мила ми госпожо Нинова, ние с теб стоим на двата бряга на река". По това време ИТН щяха да изчегъртват ГЕРБ, а за мен масово лъжеха, че съм в колаборация с тях. Това заяви лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

Ето какво още добави тя: "Минаха години и какво излезе? Ти, Слави, се оказа прав! Аз все още стоя на същия, на моя бряг: непокорно, непоклатимо, твърдо и принципно против мафията, ГЕРБ и Борисов. А ти си на противоположния - заедно с тях. И не просто стоиш там, а се качи в лодката им и загреба към дъното.

ИТН искате да ни затворите устите с мракобесния си закон за 6 годишен затвор, ако питаме за срещи, кюлчетата, магистрали, хотели, вецове и солари, за предателства и низост. Е, няма да стане!

Аз съм говорила за тези неща преди да има ИТН и ще продължа да говоря, когато ИТН няма да ги има. Разминахме се по реката! Тези, които не се продаваме и не се предаваме, ще питаме, а вие на другия бряг ще отговаряте".

