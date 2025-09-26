Нинова за липсата на кворум в НС: Това е симптом на нестабилност и управленска безотговорност

© Булфото "Управляващото мнозинство се разпада. Трети ден нямат кворум в парламента, който е задължение на ГЕРБ-СДС, БСП-ОЛ, ИТН. Въпросът е защо? Случайност или умисъл? Безхаберност или контролирани отсъствия? Борисов сваля кабинета или Пеевски оттегля депутатите си? Това попита лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.



По думите ѝ каквато и да е причината, случващото се е симптом на нестабилност.



"И за управленска безотговорност. И то в момент, когато стотици хиляди български граждани са без вода, цените навсякъде растат главоломно, тегли се заем след заем, на прага сме на тежка зима, бюджетът е празен, а за новия никой дума не обелва. На този хаос трябва да се сложи край!", допълва тя.