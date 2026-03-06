близнаците, които от 9 месеца живеят в Националната кардиологична болница, има още 5 деца. Нито едно от тях обаче не живее с нея. Психолог е работил с жената повече от 2 години, но без резултат, съобщи заместник-кметът по социални дейности на София Надежда Бачева за bTV.
Изоставените в болнична стая близначета намериха приемно семейство Надежда Бачева, заместник-кмет по социални дейности и здравеопазване на СО: "С майката е работено, но моделът на поведение продължава да се повтаря. Аз познавам две от децата, в разговори с тях тя обещава да ги вземе, после това не се случва. И използвам случая да призова институциите за промени в законодателството. За да се пристъпи към отнемане на родителство трябва 6 месеца родителят да не е посещавал детето си. Това се знае от тези родители, те идват и това занулява периода. Така ние обричаме тези деца да живеят непрекъснато в институции."
Нито едно от другите пет деца на майката на близнаците, отглеждани в болница, не живее с нея
