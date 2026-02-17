Нов член в КЗП
КЗП се състои от трима членове, в т.ч. Председател, които се определят за срок от 5 години с решение на Министерския съвет и се назначават от Министър-председателя.
Комисията за защита на потребителите е специализиран орган към Министъра на икономиката и индустрията с регионални звена на територията на страната. Той прилага законодателството за защита на потребителите в България и осъществяващ административен контрол върху вътрешния пазар. Комисията предявява искове за колективна защита на потребителите и изготвя насоки и препоръки във връзка с конкретни неравноправни клаузи в договорите
Актуални теми
