Българската звезда в тениса Григор Димитров записа най-големият седмичен спад в "Топ 40" в световната ранглиста при мъжете. 

Лекуващият се от контузия нашенец слезе с 5 места в най-новото издание на класацията и от днес заема 37-о място. 

Това е най-ниското му класиране в подреждането от над 2 години насам.

Първата ни ракета е контузен от осминафиналите на "Уимбълдън", където получи травма след 2 сета аванс срещу световния номер 1 тогава Яник Синер, поради която трябваше да напусне "Свещената трева". 

От тогава насам Димитров на няколко пъти се оттегли от състезания. 

Искрица надежда за завръщането му в края на този сезон идва от това, че българинът е част от промото за последния "Мастърс 1000", този в Париж. 

Надпреварата ще се проведе от 25-и октомври до 2-и ноември.