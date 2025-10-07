Нов инцидент на АМ "Хемус"!

© Facebook За пътен инцидент на АМ “Хемус" съобщиха от European Center for Transport Policies



Лек автомобил е катастрофирал на 58-ми км в посока София.



За щастие няма загинали. Вероятната причина е аквапланинг.



Не карайте с максималната, а със съобразената за условията скорост!