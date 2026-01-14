През пролетта на българския пазар стартира PIGEON express – куриерска компания, която изгражда национална мрежа от интелигентни локъри , модерни куриерски обекти и мобилни куриери, съобщиха от компанията за. Фокусът е върху удобството на клиента, технологиите и коректното партньорство с бизнеса – така, че доставката да се случва бързо, прозрачно и в часове, които реално са удобни за хората.Компанията заявява амбицията си да предложи съвсем различна услуга, конкурентна на световно ниво, като комбинира логистика, софтуер и партньорски модел. В основата са хората и качеството: PIGEON express привлича експерти с дългогодишен опит в логистиката и куриерските услуги, както от българския, така и от европейския пазар. Това позволява услугата да бъде изградена по модерни практики – без "наследени“ ограничения и без остарели процеси.Компанията стартира напролет със 100% национално покритие във всички областни градове на страната – с 750+ локъра, 250 офиси и пунктове и 300+ мобилни куриери. Доставката на пратките ще бъде 24/7, като това ще е принципът и на работата на офисите и куриерите – 7 дни в седмицата. Работното време също няма да се ограничава в установените практики до 18:00 часа, тъй като анализите ни показват, че 35% от пратките се търсят след този час.PIGEON express стъпва на ясни принципи:Иновативност и прозрачност – клиентът има информация и контрол върху доставката.Общ успех – отношенията с бизнеса и коректното отношение към всеки клиент са водещи.Фокус върху удобството – услугата е съобразена с реалния ритъм на хората и онлайн търговията.Данните от потребителското поведение са показателни: значителна част от пратките се търсят след 18:00 ч., а на пазара все още малко компании предлагат доставки в неделя и по празници. Именно тук PIGEON express позиционира една от ключовите си разлики – работа 7 дни в седмицата, включително неделя и празници.Услугата е организирана около три основни направления, които могат да се комбинират според нуждите на клиента и бизнеса:1) Интелигентни локъри (Автоматична пощенска станция) – достъп 24/7Локърите дават възможност пратките да се получават и изпращат без опашки, в избран от клиента момент, включително вечер и в неделя. Управлението е през специално създадено мобилно приложение, с автоматизирани процеси и уведомления.Основни ползи:Бърз достъп до пратки – получаване/изпращане без чакане.Удобство 24/7 – локърите са винаги достъпни.Автоматизация – процесът е организиран така, че да не изисква допълнителен персонал.Сигурност и проследяване – информация в реално време и известия.Надежден начин за пазаруване – бързо, лесно и безопасно.Компанията работи с ясни параметри, като са предвидени различни размери клетки (малка/средна/голяма), съобразени с изискванията за автоматизирано обслужване.2) Офиси и пунктове – помощ на място и удобни локацииЗа клиентите, които предпочитат обслужване на място, PIGEON express развива офиси и пунктове в ключови населени места. Целта е достъпност, съдействие при нужда и гъвкавост при изпращане и получаване на пратки.Ползи:Консултации и съдействие при изпращане/получаване.Леснодостъпни локации за ежедневни доставки.Комбинация с локъри и мобилни куриери в една платформа.3) Мобилни куриери – доставка до адрес, включително по празнициМобилните куриери допълват мрежата с доставка до адрес, оптимизирана чрез маршрути и организация до последния километър. Така клиентът може да избере най-подходящия вариант – локър, офис/пункт или доставка с куриер.Ползи:По-бързи доставки чрез оптимизирани маршрути.Гъвкав избор на време и място за доставка.Работа в неделя и по празници, когато това е критично за клиентите и онлайн търговците.Предимства за крайния клиент (B2C)PIGEON express поставя потребителското преживяване в центъра на модела:Удобство – "бързо, лесно и близо до вас“.Сигурност и проследяване – видимост и контрол в реално време.Достъпност – локъри и обекти на ключови места, винаги наблизо.По-малко стрес, повече контрол – ясни процеси, автоматизация и избор.Какво отличава PIGEON express на пазараКомпанията обобщава отличителните си предимства в няколко направления:Гъвкавост за клиента – получаване лично, от локър или с куриер.Надеждност – възможност за обслужване и в неделя, и по празници.Модерни технологии – мобилно приложение, автоматизация и проследяване в реално време.Мрежа и достъпност – гъста система от АПС, офиси/пунктове и мобилни куриери, интегрирани в една платформа.Еко и устойчивост – намаляване на емисиите чрез гъста мрежа от АПС, оптимизирани маршрути и устойчиви решения.Ценообразуване – фокус върху достъпни тарифи и икономични доставки до АПС.Партньорство с бизнеса: предвидимост и коректностЗа търговците и корпоративните клиенти PIGEON express акцентира върху партньорски подход и ясно обслужване – от удобни локации и по-дълго работно време до проследимост и стандартизирани процеси. Компанията заявява, че отношенията с бизнеса и клиентите са ключов приоритет, включително коректно отношение към всеки ползвател на услугата.PIGEON express стартира ударно през пролетта с план за динамично разширяване на мрежата и услугите. Моделът обединява локъри 24/7, офиси и пунктове, мобилни куриери и технология, за да предложи доставка, която отговаря на съвременните очаквания за бързина, удобство и прозрачност.