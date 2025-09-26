Нов медицински стандарт по психиатрия заменя сегашния, акцентира на социалната интеграция

© Нов стандарт по психиатрия предложи за обществено обсъждане Министерството на здравеопазването. Сред мотивите зад предложението, е че действащият в момента медицински стандарт е утвърден с наредба от 2004 г., като последното изменение е от 2021 г., което прави стандарта значително остарял, както по съдържание, така и като структура и подход.



"От утвърждаването му досега се наблюдават съществени промени в международните стандарти, в разбирането за психично здраве, разбирането за правата на пациентите, както и в развитието на науката, моделите на организация и обществените нагласи. Утвърденият с Наредба № 24 от 2004 г. медицински стандарт по психиатрия е фокусиран основно върху болничната помощ и институционалното лечение, при което се акцентира върху медикаментозна интервенция и стационарен престой".



Като мотив се посочва, че този подход не съответства на съвременния биопсихосоциален модел, който поставя в центъра на грижата личността с нейните индивидуални нужди, социална интеграция и участие в процеса на възстановяване. Липсват разписани механизми за екипност, стандарти за качество, оценка на риска, защита на правата и проследяване на резултатите от терапията.



Необходимостта от цялостно обновяване на нормативната уредбаова налага изготвянето на нов медицински стандарт по психиатрия. Така предложеният проект на нов медицински стандарт по психиатрия цели осъвременяване на нормативната уредба в съответствие със съвременните международни медицински стандарти и концепции за психично здраве. Стремежът е да се осигури приложение на биопсихосоциалния модел, насочен към личността, социалната интеграция и възстановяването на пациента.



С проекта на нов медицински стандарт по психиатрия ще се актуализират изискванията към тристепенната структура на психиатричните услуги, с което се цели по-добра организация и ефективност. Поставя се цел за интегриране на международните стандарти за права на пациентите, включително минимално ограничаване на свободата и гарантиране на информирано съгласие. Търси се повишаване на ролята на мултидисциплинарния екип и на екипната работа за предотвратяване на професионално прегаряне и повишаване на качеството.



Основни моменти в новия медицински стандарт са:



1. Характеристика на специалността: Определя се дефиницията, целите и задачите на психиатрията. Подчертава се интердисциплинарният ѝ характер и се формулират принципите на грижа: равнопоставеност, уважение към пациента, интегрираност с други специалности и намаляване на институционалната зависимост на лицата с психични разстройства. Уреждат се изискванията към лекаря, психиатър, неговата професионална квалификация, както и компетентността на лекарите без специалност и на тези с друга медицинска специалност в областта на психиатрията. Посочени са дейностите в областта на психиатрията, които изискват допълнителна квалификация, както и изискванията към професионалната дейност на медицинските сестри.



2. Изисквания за извънболнична психиатрична помощ: Описват се формите на амбулаторна помощ, ролята на общопрактикуващите лекари и психиатрите. Посочени са програми за поддържаща връзка с пациента, здравна просвета и рехабилитация.



3. Болнична помощ и нива на компетентност: Предвиждат се три нива на компетентност за болнични структури, с изисквания за персонал, оборудване, процедури и възможности за лечение, включително на пациенти със спешни и резистентни състояния. Предвижда се задължение за клиниките и отделенията в лечебните заведения за стационарна психиатрична помощ по чл. 5, ал. 1 от ЗЛЗ, да отговарят на изискванията за нива на компетентност, установени в стандарта за психиатричните структури в болничната помощ и центровете за психично здраве (ЦПЗ), когато осъществяват дейности по психиатрия, предвидени за съответното ниво.



4. Психиатрично обслужване в структури по психиатрия – отделения и клиники: Регламентира се устройството и функционалността на психиатричните клиники и отделения, условията за сигурност, структурните зони, видът на дейностите и тяхното разпределение според степента на зависимост на пациентите от грижи. Включват се протоколи за първоначална оценка, интервю за проследяване, оценка на суициден риск, агресивност и ефективност на лечението чрез структурирани инструменти. Спешна психиатрична помощ. Регламентирани са условията и процедурите за спешно настаняване и лечение на пациенти, доведени от ЦСМП или близки.



5. Критерии и показатели за поддържане на качеството на работата в отделението/клиниката по психиатрия. Качеството на работата в психиатричната клиника е предвидено да се поддържа чрез спазване на протоколи, етични стандарти и постоянен вътрешен и външен контрол. Екипната работа включва редовни обсъждания и формулировка на случаи по биопсихосоциален модел. Индивидуалният терапевтичен подход обхваща диагностика, план и прогноза. Осигуряват се интердисциплинарни консултации и лабораторен мониторинг при специфични клинични състояния.