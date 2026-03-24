Нов случай на отравяне на черен лешояд в защитена зона
©
Сигналът е получен на 16 март вечерта от колеги от Националния парк "Дадя–Лефкими–Суфли“ в Североизточна Гърция, след като данни от GPS предавателя на птицата показват необичайно поведение.
Черният лешояд има интересна история – уловен е през август 2025 г. край волиерата за черни лешояди до Маджарово и е настанена за лечение в Спасителния център за диви животни на "Зелени Балкани“ в Стара Загора. След успешна рехабилитация, маркиране с предавател и период на адаптация, лешоядът е освободен от екип на БДЗП на 21 януари 2026 г.
На 17 март екип на БДЗП посещава мястото на последните засечени координати и открива птицата мъртва във водите на Бяла река. При огледа е установено, че на единия крак на лешояда има усукано синтетично влакно, към което е завързан камък.
При последващо обследване на района, включително място, където птицата се е хранила, са открити следи от мъртво животно, неизвестно кристално вещество и множество умрели мухи – индикации за използване на отрова. Екипът незабавно подава сигнал на телефон 112.
Полицията е извършила оглед на място и е събрала доказателства в присъствието на поемни лица. Преди дни съобщихме за масов случай на отравяне в Националния парк "Дадя–Лефкими–Суфли“ в Североизточна Гърция, който доведе до смъртта на девет черни лешояда, а три бяха намерени в тежко състояние, но спасени.
Инцидентът подчертава продължаващата заплаха от незаконно отравяне – една от водещите причини за смъртност при лешоядите в Европа. Текущите усилия по проекта "Завръщането на черните лешояди в Родопите“ вече подобряват капацитета за бърза реакция и координация на място, което спомага за ограничаване на щетите. БДЗП призовава институциите за засилен контрол и ефективни мерки срещу този тип престъпления срещу дивата природа.
/
10.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.