Нова адаптирана ваксина срещу COVID-19 ще бъде налична скоро в България

© Нова адаптирана ваксина срещу COVID-19 ще бъде налична през септември-октомври. Това съобщи пред "Фокус" епидемиологът д-р Христиана Бацелова.



"Тя ще е РНК ваксина", коментира лекарят.



Тя отбеляза, че от самото начало на пандемията се наблюдава пик на заболелите от COVID-19 и през летните месеци. "Винаги към края на август и септември случаите започват да се покачват. Не е нещо необичайно“, добави доц. Бацелова.