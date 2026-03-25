Земята ще бъде обхваната от нова слаба геомагнитна буря от клас G1 днес, след като дълготрайни слънчеви смущения започнаха още през изминалия уикенд. Данните на американската администрация NOAA сочат възможни леки технически смущения и влияние върху по-чувствителните хора.Очакваното явление е от най-ниската степен в скалата за геомагнитни бури. Въпреки че не се предвиждат сериозни последствия, експертите предупреждават за: Краткотрайни смущения в радиокомуникациите; Възможни аномалии в навигационните системи; Слаби вариации в електрическите мрежи в северните ширини.Влияние върху здравето Макар NOAA да посочва, че липсват категорични научни доказателства за пряка връзка между слънчевата активност и здравето, практиката показва, че много хора изпитват дискомфорт. Най-честите оплаквания включват главоболие, умора, раздразнителност и проблеми с концентрацията. При лица със сърдечносъдови заболявания са възможни временни колебания в кръвното налягане.Препоръки за справяне със симптомите За да се намали негативното усещане от магнитните смущения, лекарите съветват да имаме повече почивка, да приемаме повече вода, да ограничим кофеина и алкохола и раходки на въздух.