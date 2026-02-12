Нова национална програма ще подобрява оралното здраве на децата
Целевите групи за интервенции по Програмата са деца на възраст от 0 до 18 г., родители, учители, бременни жени, медицински специалисти. Изпълнители на програмата са лекари по дентална медицина, в партньорство с Националния център по обществено здраве и анализи, регионалните здравни инспекции и факултетите по дентална медицина. Изпълнението на предвидените дейности ще доведе до създаване на устойчивост на резултатите, постигнати през предходния период на действие.
