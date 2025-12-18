Сподели close
Множество граждани се събраха на протести в София и много други градове в страната и тази вечер. 

Демонстрацията е реакция на обрата с бюджета Народното събрание вчера.

Протестиращите заявиха исканията си - съдебна реформа, борба с корупцията и машинно гласуване. Сред исканията на събралите се хора е и свалянето на охраната на лидера на ДПС Делян Пеевски и смяната на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

Организатори на протеста са ПП-ДБ, които още вчера призоваха българите да се включат в демонстрацията.

В София имаше два протеста насрочени за тази вечер. Единият беше пред съдебната палата срещу изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Шествието на протестиращите пред Съдебната палата се обедини с демонстрацията в "Триъгълника на властта". 

Граждани се събраха в знак на протест и в Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и още други градове у нас.